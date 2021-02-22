محافظ دمشق: ضرورة الاستجابة واستقبال كافة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها

ترأس محافظ دمشق عادل العلبي اجتماعاً خدمياً اليوم في مبنى المحافظة بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد نابلسي و أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء الخدميين.



وركز الاجتماع، أمس الأحد، على تكثيف الجهود والجولات الميدانية ومتابعة الواقع الخدمي ومعالجة أي صعوبات أو إشكاليات تعترض العمل لتداركها والعمل بروح الفريق الواحد وزيادة التواصل مع المجتمع الأهلي لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة الاستجابة واستقبال كافة الشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجتها .



وأشار العلبي إلى زيادة الاهتمام بالنظافة العامة وإجراء الصيانة الدورية لكافة المرافق الخدمية ومعالجة الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة وفقاً للأنظمة والقوانين.



وأكد على المعنيين ضرورة تطوير وتنشيط عمل المفاصل والكوادر الإدارية لدى المديريات في ضوء المتابعة و التقييم المستمر لأداء عملها تلافياً لأي تقصير .



الوطن