مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور

قالت مصادر إعلامية، إن مجهولين هاجموا رتلا للقوات الأمريكية وقوات “قسد” خلال انتشاره في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، ليل الأربعاء / الخميس، عقب تنفيذ عملية أمنية مشتركة في المدينة.





وذكرت مصادر اعلامية محلية، إن مجهولين استهدفوا رتلاً عسكريا أمريكيا بقذيفة صاروخية، تلاها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة أثناء تواجده في سوق مدينة البصيرة، مشيرة إلى أن وقوع إصابات بين عناصر “قسد” الذين كانوا يرافقون الرتل.



وأضافت المصادر، أن عملية الاستهداف جاءت عقب تنفيذ القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في البصيرة اعتقلت فيها شخصين.



وأوضحت أن القوات الأمريكية اعتقلت في عملية الإنزال، إمام مسجد الصفا في البصيرة، عبد المجيد الغنام (أبو صطيف)، وإمام مسجد الطعس بمدخل المدينة.



يشار إلى أن القوات الأمريكية وقوات “قسد” تنفذ بشكل مستمر عمليات أمنية مشتركة، تستهدف ما يقولان إنها خلايا تتبع لتنظيم “داعش” في شمال وشرق سوريا.