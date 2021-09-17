متى يكون فقدان الوزن علامة على الإصابة بالسرطان؟

يحرص الكثيرون على اتباع الحميات الغذائية، على أمل التخلص من الوزن الزائد أو الوصول إلى الوزن الذي يرونه مثاليا، ولكن فقدان الوزن ليس بالضرورة أن يكون أمرا جيدا.



فقد حذرت وزارة الصحة العمانية من أن فقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة على مرض غير مشخص.



وشددت الوزارة على أهمية استشارة الطبيب في حال ارتبط فقدان الوزن بالتعب، أو حدوثه دون سبب واضح مثل تغيير النظام الغذائي، أو مستويات النشاط المعتادة.



​ودعت إلى استشارة الطبيب في حال فقد الجسم 5% من وزنه خلال أقل من 6 أشهر دون اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.



وأوضحت أن فقدان الوزن غير المبرر علامة على الإصابة بمرض لم يشخص بعد مثل: مشاكل الأمعاء التي قد تضر بعملية امتصاص المواد المغذية، أو أمراض الغدة الدرقية، ومرض السكري، أو الإكتئاب، أو السرطان.