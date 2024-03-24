طعام يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار

يؤدي ارتفاع الكوليسترول، المعروف أيضًا بـ”القاتل الصامت”، إلى مشكلات صحية في القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يساعد الدواء المعروف باسم “الستاتين” في خفض مستويات الكوليسترول المنتجة في الجسم، ولكن يُظهر البحث أن فول الصويا قد يكون مفيدًا أيضًا.

وفقًا لدراسة أجريت بواسطة إلفيرا دي ميجيا، عالمة الكيمياء وأستاذة علوم التغذية البشرية في جامعة إلينوي في أوربانا تشامبين، فإن فول الصويا غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وقد تم ربطه بتقليل مخاطر الإصابة بمجموعة من مشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويُظهر البحث أن تناول دقيق الصويا الغني بالبروتين B-conglycinin له القدرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار



مصراوي