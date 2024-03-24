الحكة علامة على الإصابة بمرض السكري!

يحدث مرض السكري عندما يفشل الجسم في امتصاص السكر (الجلوكوز) في الخلايا واستخدامه كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم.

ورغم أن السكري يُعتبر مرضاً شائعاً، إلا أنه يمكن أن يكون له عواقب خطيرة.

وهناك نوعان رئيسيان من السكري : النوع الأول والنوع الثاني.

في السكري من النوع الأول، يُهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها، مما يجعل الجسم غير قادر على إنتاج أي إنسولين.

أما في النوع الثاني الأكثر شيوعاً، فيحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الإنسولين، أو عندما لا تستجيب خلايا الجسم بشكل كافٍ للإنسولين.

إذا ترك دون علاج، فإن مرض السكري يمكن أن يسبب مشاكل صحية متعددة، حيث يمكن أن يؤثر تراكم الجلوكوز الزائد في الدم على الأوعية الدموية والأعصاب والأعضاء.

يُعرف مرض السكري أحيانًا بـ “القاتل الصامت”، حيث لا تظهر الأعراض في مراحل مبكرة ولا يدرك الكثيرون أنهم مصابون به.

تشمل العلامات الرئيسية لمرض السكري الشعور بالعطش، والتبول المتكرر، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب الشديد، وفقدان كتلة العضلات. وعلى الرغم من أن هذه العلامات شائعة، إلا أن هناك أعراضاً “مفاجئة” يمكن أيضاً ملاحظتها في مرضى السكري، مثل مشكلات الحكة، والجروح والتقرحات البطئة في الشفاء، والضبابية العينية، واضطرابات الجلد مثل الشواك الأسود، وحتى تساقط الشعر.



مصراوي