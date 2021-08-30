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مبادرة سوق العيلة: السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وبأسعار أقل

انطلقت أمس مبادرة «سوق العيلة» بمدينة المعارض القديمة بدمشق بمشاركة نحو 200 شركة تتضمن مختلف السلع بما فيها القرطاسية ومستلزمات العودة للمدارس، وافتتح محافظ دمشق عادل العلبي وطلال قلعه جي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الفعاليات والتي جاءت تحت اسم مبادرة «سوق العيلة» الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها ومحافظة دمشق بمشاركة شركات وطنية من جميع القطاعات الصناعية ويستمر المهرجان لمدة شهر لغاية ٢٥ أيلول.

و أكد محافظ دمشق أن معرض «سوق العيلة» هو استمرار للعمل حيث بدأ منذ ثلاثة أشهر وبتوجيه السيدة الأولى لتأمين مستلزمات المواطنين بأسعار أقل والمعرض ذو فائدة كبرى للمواطن ويعد نافذة لعرض المستلزمات المدرسية والقرطاسية وبأسعار مخفضة تناسب أوضاع وأحوال الأسر خاصة مع بدء العام الدراسي

العلبي أكد أن للمعرض أهمية اقتصادية اجتماعية من خلال كسر حلقات الوساطة وتأمين سلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة وبأسعار أقل منوهاً بأن المحافظة قدمت دعماً للمشاركين كالأرض وبالمجان مع البنى التحتية من الكهرباء وغيرها وهي مستعدة لتقديم الدعم لأي مبادرة للمشاركة بعمل خيري كما نسعى لتأمين جميع المستلزمات الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل للمواطن ولاسيما في هذه الظروف الصعبة على المواطن.

وأكد مواطنون أن هناك انخفاضاً بالأسعار، فالأسعار مناسبة وتقل عن أسعار السوق بنسب جيدة، والإقبال على الشراء كبيرٌ مع بدء فعاليات المبادرة.