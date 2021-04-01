مباحثات سوريّة ـ عراقية لتسهيل عودة المهجرين إلى بلادهم

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، مع وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق إيفان جابرو، اليوم الخميس، سبل تعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين وتسهيل العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا والسوريين الموجودين في العراق وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.



ووفقاً لوكالة “سانا”، فإن الوزير مخلوف، قال: “سوريا حريصة على تأمين جميع متطلبات المواطنين العراقيين الذين يعيشون في سوريا والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتسهيل عودتهم إلى العراق في حال رغبوا”، مضيفاً: أن “الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات لتسهل عودة السوريين القاطنين في العراق إلى بلدهم وتبسيط إجراءات دخولهم دون أي عرقلة وأمنت سبل عيش كريمة لهم”.



من جهتها، شددت جابرو على ضرورة تعميق التعاون بين الوزارتين وفتح آفاق جديدة للعمل وتسهيل عملية العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا وللسوريين الموجودين في العراق.



وكان آلاف المواطنين السوريين والعراقيين غادروا قراهم، جراء الحرب التي شهدتها سوريا على مدى سنوات، والظروف الأمنية السيئة في العراق.