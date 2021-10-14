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مباحثات سورية ـ عراقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.. ومباحثات مع كوبا للتعاون التجاري

بحث وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة ولا سيما قطاع النفط.

ووفقاً لوكالة “سانا”، فإن الوزيرين ركزا خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو أمس الأربعاء، على ضرورة توفير شروط مناسبة لعمل مؤسسات النفط والغاز في ظروف مواجهة تهديدات فلول المجموعات المسلحة المتبقية في مناطق حقول النفط والغاز في البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية المضي قدماً في تطوير العلاقات السوريةـ العراقية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح مواطني البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

في سياق آخر، بحث سفير سوريا في كوبا إدريس ميا مع رئيس غرفة التجارة الكوبية أنطونيو كاريكارت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وخلال لقاء بين الجانبين في مقر غرفة التجارة الكوبية بالعاصمة هافانا أمس، أشار كاريكارت إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين لترتقي إلى مستوى علاقاتهما السياسية المميزة.

من جهته، لفت ميا إلى إرادة البلدين القوية لجهة تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرضان فيها إلى حصار جائر من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، بحسب “سانا”.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة بحث أمس، مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة أيضاً.