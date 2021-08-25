ماذا يعني رفع سعر مبيع طن الفيول؟؟؟

د. علي محمد:



اصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” القرار رقم 2330 تاريخ 22/08/2021 القاضي برفع سعر مبيع طن الفيول من 510 الف ل.س الى 620 الف ل.س، وهو الرفع الاول اعتقد في العام 2021، حيث سبق وارتفع السعر في العام 2020 من 217 ألف ليرة إلى 290 الف ليرة ثم الى 333 الف ليرة، ومن ثم من 333 الف ليرة الى 510 الف ليرة.



ولمعرفة حجم تأثير هذا الارتفاع، يكفي ان نلقي نظرة على مجالات استهلاكات الفيول والتي تتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة (كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة)، بمعنى آخر، سنشهد زيادة هامة قد تتراوح بين 10٪ و 20٪ في اسعار هذه المواد مهما حاول صانع القرار تجميل ذلك وبأن الزيادة في الاسعار ستكون متواضعة، فما تزال تداعيات رفع سعر المازوت الصناعي ومازوت النقل الى الآن واضحة والتي أثرت على كافة التكاليف للمواد والمنتجات، وكذلك على اجور النقل.



والمستغرب صدور هذا القرار بعد عدة ايام على صدور القرار رقم 5363 تاريخ 16/08/2021 القاضي بمنع استيراد بعض المواد مثل (السيراميك، زوايا الحديد والمبسط، الخ...) والذي قيل انه يسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي وبان سعر المنتج المحلي جيد وملائم للسوق، فجاء قرار رفع سعر الفيول اليوم ليوجه رفعا قاسيا في اسعار المنتجات المحلية بشكل عام، والمنتجات التي شملها منع الاستيراد بشكل خاص.