مأساة بحار سوري محاصر وحيدا على سفينة بمصر منذ أربع سنوات

عندما تم احتجاز سفينة الشحن العامة إم في أمان (IMO 9215517) في مرسى السويس في مصر في يوليو 2017 ، كان الضابط محمد عائشة على متنها لمدة شهرين فقط، لا يزال على متن السفينة حتى الآن ، على الرغم من أن السنوات الأربع التي انقضت كانت قاسية على عائشة وسفينته



يقول الضابط محمد عائشة : اضطررت إلى السباحة إلى الشاطئ كل بضعة أيام للحصول على الطعام والماء.



منذ أن جعلته المحكمة هو الحارس القانوني للسفينة ، لا يستطيع أن يتركها - الان العام 2021 هو عامه الرابع عالق في هذا السجن العائم، هو وحده، وحده تماما.

تتدهور صحته الجسدية والعقلية يوميا، هو بلا قوة ولا نور، يسبح إلى الشاطئ بحثا عن الأساسيات مثل الطعام والماء ، ويخاطر بحياته في كل مرة يفعل ذلك.



يسبح ليجمعها ويضطر إلى العودة إلى السباحة. وفقا للقانون ، فإن MV Aman هي مشكلته ومشكلته وحدها، على الأقل حتى تصبح ملك شخص آخر.



في مارس من العام الماضي ، جنحت السفينة بسبب الطقس القاسي، ومنذ ذلك الحين ، لم يقم أحد بتزويدها بالمياه العذبة أو المؤن أو زيت الديزل.



اضطررت إلى السباحة إلى الشاطئ كل بضعة أيام للحصول على الطعام والماء وشحن هاتفي، في هذه الأيام ، الوصول إلى الشاطئ يعرض حياتي للخطر بسبب البرد وسوء حالتي الصحية (كدت أغرق عدة مرات) ".



يبدو أن صمت المسؤولين المصريين يشير إلى أنهم راضون عن ترك الضابط عائشة على MV Aman إلى أجل غير مسمى.



عاد باقي أفراد الطاقم إلى منازلهم في سبتمبر 2019. ومنذ ذلك الحين ، أصبح الضابط عائشة وحيد(فعليا في الحبس الانفرادي)، وجد الطبيب الذي فحصه أنه يعاني من جميع الأعراض التي يعاني منها شخص مسجون في ظروف سيئة، يعاني من سوء التغذية وفقر الدم ويعاني من آلام في ساقيه. كما ظهرت عليه علامات الضرر النفسي المتعلق بعلاجه.



يقول : لقد طلبت العودة إلى الوطن عدة مرات، لكن سلطات الميناء ترفض السماح لي بالمغادرة.



تدخل ال ITF ولكن لم يصلوا إلى نتيجة...النتيجة الوحيدة التي تنقذه هي بيع السفينة بالمزاد وبعدها تفرج السلطات عن عائشة..