الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"
حميميم: بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية دمرت 6 صواريخ إسرائيلية
ما دلالة زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد؟..
الجيش يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة
اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن
استهداف مقرين لميليشيا (قسد) بريف دير الزور
بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية
“القوات الأمريكية لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في سوريا”
لم ينج منه سوى واحد.. اللواء البريطاني الذي قاتل في سوريا تحت الأضواء من جديد
“قسد” تسرق محطة قطارات مع كامل معدّاتها في دير الزور
عصيان وفوضى في سجن «الصناعة» بالحسكة
الجفاف وتلوث الساحل السوري من الناقلات سيجعلان سوريا غير قابلة للعيش
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقتين الوسطى والساحلية
قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا (قسد) تقتلان مدنيين اثنين بريف دير الزور

ليفربول يبحث عن بديل لتعويض غياب المصري صلاح

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول بدأ بالبحث عن لاعبين في مركزي الجناح، لتعويض غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال كأس أمم إفريقيا.

وقال رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورتس"، خلال بث مباشر عبر موقعه الشخصي: "يبحث ليفربول عن أجنحة لأنه في يناير سيخسر صلاح وماني هم ليسوا خائفين، وينتظرون فقط فرصة جيدة للتوقيع مع أحد اللاعبين".

التشكيلة المثالية "للبريميرليغ" في جولة سقوط رونالدو وصلاحوأضاف :" قيل لي إن فريق ليفربول معجب باللاعب الهولندي دانجوما جناح فريق فياريال الإسباني، لكن فياريال ليس لديه نية لفتح محادثات في يناير لبيع اللاعب".

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة الرابعة للبطولة، التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 


المصدر: وكالات