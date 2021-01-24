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لون صورك القديمة “الأسود والأبيض” مع هذا التطبيق الجديد

لون صورك القديمة “الأسود والأبيض” مع هذا التطبيق الجديد

في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم أحد التطبيقات الجديدة والذي يحمل اسم Colorize ، ومهمته الرئيسية تتمثّل في تلوين صورك القديمة “أيام الأسود والأبيض” تلقائيًا وبالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي.

تبعا لذلك ، يمكن أن يكون هذا التطبيق مفيد جدًا لأي شخص يريد مسح صور العائلة القديمة ضوئيًا وتحديثها بلون RGB، وفيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، فهو سهل للغاية، وما يلزمك هو تحميل أي صورة من جهازك، ودع الباقي للتطبيق، وفور انتهاء المسح وتلوين الصورة، تستطيع مشاركتها فورًا أو حفظها على جهازك.


من ناحيته، يُوفّر لنا تطبيق Colorize نسخة مجانية محدودة الفترة، بعد ذلك عليك الاشتراك في التطبيق للاستفادة من خيارات تلوين غير محدودة، وحتى الدعم للنسخ الاحتياطي للصور والوصول إليها من على أي جهاز وفي أي وقت، أخيرًا، تطبيق Colorize متوفّر للتحميل سواء على أندرويد أو iOS، وما زالت عمليات التحسين مستمرة كما أشار القائمون عليه.
عالم التقنية