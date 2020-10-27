للمرة الخامسة خلال يومين.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار “أبها” في السعودية

نفذت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، هجوماً على هدف هام بمطار أبها الدولي، رداً على القصف السعودي المتواصل لليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن أن سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة من نوع “قاصف كي2” المسيّرة وأصابت الهدف بشكل مباشر.



وأضاف سريع مؤكداً أن “العمليات مستمرة طالما استمر العدوان والحصار السعودي على اليمن”.



ويأتي استهداف مطار أبها اليوم، بعد عملية استهدافه أمس الإثنين، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن قصفها موقعاً عسكرياً في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة من نوع “قاصف كي 2”.



وتعتبر العملية المذكورة، هي الخامسة خلال 48 ساعة، حيث استهدف سلاح الجو المسيّر في وقت سابق، مطارات أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط في السعودية بـ 3 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة، وأوضح سريع حينها أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة.



يذكر أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.