لبنان يفرض حظر تجول شامل

قررت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول لنحو أسبوعين بدءاً من الخميس، جراء الارتفاع القياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين.



وستمنع الإجراءات الجديدة المواطنين من مغادرة منازلهم بداية من الخميس المقبل في الثالثة صباحاً، مع استثناءات قليلة، فلا يمكنهم الخروج للتسوق، بل يتعين الاعتماد على خدمات التوصيل.



وتقول السلطات إن المنظومة الصحية في البلاد معرضة للانهيار إذا لم تتخذ إجراءات صارمة.



وعلى الرغم من تزايد عدد الإصابات، قررت السلطات تخفيف قيود الوقاية من انتشار الفيروس بحلول احتفالات السنة الجديدة من أجل إنعاش الاقتصاد المتهالك، وسمحت بإعادة فتح الحانات والملاهي المغلقة منذ شهور.