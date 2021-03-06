لبنان يعلن التوقف عن التدريس كلياً لمدة أسبوع

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب “التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بوعودهم”.



وقال المجذوب في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المحاضرات في الوزارة: “طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجِهت كلّ الطلبات بالاستهتار، لأنّه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية”.



وشدد على أن “العام الدراسي يجب ألا يضيع، ويجب ألا نخسر التربية، واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي”.



ورأى انه من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد وقطاعاته المختلفة من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه.



وأوضح المجذوب “أن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص.”



وقال: “لم تتمّ مساعدتنا للتعليم بشكل مدمج ولا للتعليم عن بعد وتعوّدوا في لبنان على الاستسهال ومنطق الإفادات كي لا يعطى الأساتذة حقوقهم.”



يذكر أنه تم طرح مشروع تأمين 500 مليار ليرة للقطاع التربوي في لبنان لكن هذا المشروع لم يوضع على طاولة مجلس النواب، بحسب وزير تصريف الأعمال طارق المجذوب.