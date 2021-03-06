بلجيكا تطالب باستعادة أطفال محتجزين في مخيم الهول شرق سوريا
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد في إدلب
صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
حزب البعث القومي السوري
الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد
شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"
مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق

لبنان يعلن التوقف عن التدريس كلياً لمدة أسبوع

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب “التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بوعودهم”.

وقال المجذوب في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المحاضرات في الوزارة: “طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجِهت كلّ الطلبات بالاستهتار، لأنّه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية”.

وشدد على أن “العام الدراسي يجب ألا يضيع، ويجب ألا نخسر التربية، واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي”.

ورأى انه من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد وقطاعاته المختلفة من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه.

وأوضح المجذوب “أن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص.”

وقال: “لم تتمّ مساعدتنا للتعليم بشكل مدمج ولا للتعليم عن بعد وتعوّدوا في لبنان على الاستسهال ومنطق الإفادات كي لا يعطى الأساتذة حقوقهم.”

يذكر أنه تم طرح مشروع تأمين 500 مليار ليرة للقطاع التربوي في لبنان لكن هذا المشروع لم يوضع على طاولة مجلس النواب، بحسب وزير تصريف الأعمال طارق المجذوب.