لائحة اتهام جديدة في انفجار مرفأ بيروت.. بينهم وزراء !

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان اللبناني بالتحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والحاليين بشأن ارتكابهم مخالفات وإهمال أدى إلى كارثة تفجير نترات الأمونيوم بالعاصمة اللبنانية.



وقال مصدر قضائي إن المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت فادي صوان وجه رسالة إلى مجلس النواب اللبناني أكد خلالها أن التحقيقات مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم أمام معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.



وأضاف المصدر أن صوان طلب من البرلمان اللبناني بدء تحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وكذلك أسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر.



كما طالب المحقق اللبناني المجلس بالتحقيق مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، وذلك لأن ملاحقة الوزراء منوطة حصرًا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.



وتقع مسؤولية توجيه الاتهامات للوزراء عن مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على عاتق مجلس النواب، حيث إنه مقر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.



وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن كارثة إنسانية، خلّفت نحو 200 قتيلاً ودماراً واسعة بعاصمة لبنان، وأدت إلى استقالة الحكومة اللبنانية، وإلى الآن لا تزال أمور تشكيل الحكومة معلقة، حيث لم يتم التوافق على حكومة جديدة.