كيف تخرج المفاتيح في حال نسيانها داخل السيارة؟

أحد أكثر الأمور المزعجة والمحرجة التي يمكن أن تحدث لأي سائق سيارة هو أن ينسى مفاتيح السيارة داخل المقصورة ويغلق سيارته، وأول فكرة تخطر على البال في مثل تلك المواقف هو أن تهاتف أحد أقربائك أو أصدقائك كي يحضر لك المفتاح الإحتياطي الخاص بالسيارة إن كنت في مكان قريب من منزلك. وفي حال كنت بعيداً جداً يمكنك طلب أحد خدمات المساعدة على الطريق، بحيث يأتي فريق من المختصين لفتح سيارتك دون كسر زجاج النافذة الجانبي.



حيث يستخدم هذا الفريق أدوات مثل عمود معدني ومضخة هواء لأجل التلاعب بآلة غلق الباب كي يمكن فتحه مرة أخرى وإخراج المفاتيح دون التسبب في أي مشكلة للسيارة، إلا أن تلك الطريقة تعمل مع بعض السيارات فقط، بينما قد تتسبب في أضرار كبرى لقفل الباب في السيارات الأخرى بشكل يجعل كسر النافذة وإستبدالها لاحقاً خيار أرخص.



ولكن للسيارات الأقدم، عادة ما يمكن إستخدام قطعة بلاستيكية للحفاظ على الزجاج من الأضرار ووضعها داخل الإطار الخاص بزجاج النافذة مع إستخدام مضخة هواء لصنع مساحة تكفي لإدخال عمود معدني إلى داخل الباب، للضغط على زر فتح الباب بواسطة العمود.



أما في حالة كان الخيار الوحيد هو كسر النافذة للدخول للسيارة مرة أخرى، سيكون من الأفضل كسر أصغر نافذة، وهي عادة تكون النافذة المجاورة للنافذة الخلفية، وفي بعض السيارات تكون في الباب الأمامي. والحل الأسهل لكسرها هو بإستخدام أي جسم معدني برأس حاد. وتأكد بعد كسرها من إصلاحها في أسرع وقت ممكن لتجنب السرقة.