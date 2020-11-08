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كيس السكر يتجاوز الـ 65 ألف ليرة

سجّلت مادة السكر أسعاراً قياسية جديدة  , حيث تراوح سعر الكيلو الواحد في الأسواق ما بين / 1350- 1400 / ليرة بعد أن كان سعره 500 ليرة مطلع العام الجاري , فيما تجاوز سعر كيس السكر زنة 50 كغ  مبلغ الـ / 65/ ألف ليرة .

الارتفاعات الجديدة في أسعار مادة السكر تأتي بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها جميع المواد خاصة في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة وتضاعف أجور النقل نتيجة لارتفاع أسعار البنزين , بالإضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي وما نجم عنه من ارتفاعات طالت مختلف السلع في الأسواق .

وقد شهدت أسعار مادة السكر سلسلة من الارتفاعات خلال السنوات العشر الماضية , حيث ارتفع سعر الكيلو الواحد  من / 10 / ليرات في عام 2010  إلى /25 / ليرة  في عام 2011 , وإلى / 55/ ليرة في عام 2012 و/ 125 / ليرة في عام 2013 , وصولاً  إلى/ 150/ ليرة في عام 2014 , وليبدأ الارتفاع الكبير في الأسعار منذ عام 2015 حين تجاوز سعر كيلو السكر الـ 200 ليرة  بعد التوقف عن توزيع السكر المقنن عن طريق البونات , وليتابع الصعود في عامي 2016 و2017 ليصل إلى 400 ليرة بعد تراجع إنتاج الشوندر السكري لأدنى مستوى له وبدء تحكم عدد محدود من التجار في أسعاره.

كما سجل سعر كيلو الرز العادي ارتفاعاً كبيراً ليصل أيضاً إلى / 1300/ ليرة , فيما تجاوز سعر كيلو رز الكبسة الـ / 1700 / ليرة , بينما ارتفع  سعر كيلو الشاي ليتراوح ما بين /13 و19/ ألف ليرة .