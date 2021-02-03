كشف أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين D

نشرت الصيدلانية الأمريكية سوزي كوهين على موقعها الشخصي، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.



وهذه الأعراض هي: حب الشباب، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع مستوى ضغط الدم، الميل للبكاء، القولون العصبي، انتفاخ البطن، التهاب القرنية والملتحمة الجاف، آلام في الجسم، ضعف العضلات، ضعف الوظائف الادراكية، الاعتلال العصبي، التنكس البقعي، تفاقم أمراض المناعة الذاتية، الشخير، الحساسية، الحزاز الأحمر المسطح.



وتدعو الصيدلانية المرضى عند مراجعتهم للطبيب، بكشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.



وتقول، “يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض وبصورة مفصلة، لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها. لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح. و ليس في كشف الأعراض بالتفصيل أي حرج. لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء”.



وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضا.



وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.



المصدر: نوفوستي