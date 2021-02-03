غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية
في الطريق الى دير الزور: «خطٌ أحمر لا يُقطع»
الصراع على الحسكة…
بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي
خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!

كشف أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين D

نشرت الصيدلانية الأمريكية سوزي كوهين على موقعها الشخصي، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

وهذه الأعراض هي: حب الشباب، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع مستوى ضغط الدم، الميل للبكاء، القولون العصبي، انتفاخ البطن، التهاب القرنية والملتحمة الجاف، آلام في الجسم، ضعف العضلات، ضعف الوظائف الادراكية، الاعتلال العصبي، التنكس البقعي، تفاقم أمراض المناعة الذاتية، الشخير، الحساسية، الحزاز الأحمر المسطح.

وتدعو الصيدلانية المرضى عند مراجعتهم للطبيب، بكشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وتقول، “يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض وبصورة مفصلة، لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها. لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح. و ليس في كشف الأعراض بالتفصيل أي حرج. لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء”.

وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضا.

وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.

 

 


المصدر: نوفوستي