كارمن توكمه جي تحيي حفلها الثاني في أوبرا دمشق

أحيت الفنانة كارمن توكمه جي حفلها الثاني على مسرح دار الأوبرا برفقة المايسترو أندريه معلولي و "أوركسترا أورفيوس"، وذلك ضمن أمسية غنائية مساء الاثنين 24 أيار 2021 .



وحضرت الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة "لبانة المشوح"، الذي أبدت إعجابها وتشجيعها للحفل ولكل ما قدم من خلاله.



قدمت توكمه جي في الحفل مجموعة من الأغنيات المسجلة بصوتها حيث تنوعت بين قصائد مغناة وشارات المسلسلات التي غنّتها.



كما أدت عبر الحفل باقة من الأغاني الكلاسيكية العربية، التي بدأت مع أغنية "أنا قلبي دليلي"من ألحان محمد القصبجي، لتليها قصيدة "أيا معشر العشاق" للأصمعي وهي من الأغنيات التي سجلتها كارمن ولحنها إياد الريماوي.



المحطة الثالثة من الحفل فـ كانت تحية إلى روح الفنانة ميادة بسيليس عبر أغنية "كذبك حلو" وهي من ألحان سمير كويفاتي، ثم جاءت أغنية شارة مسلسل ضبوا الشناتي "سفّرني" التي عرف من خلالها الجمهور كارمن توكمه جي ولحنها إياد الريماوي، وللفنان وديع الصافي قدمت أغنية "لا عيوني غريبة".



أما عن القصائد المغناة فقدمت توكمه جي "ألست وعدتني" وهي من ألحان كارمن وبرنارد توكمه جي، و قصيدة "قالوا مشينا" للفنانة جوليا بطرس، و غنت فيروزيات رحبانية مع "وحدن".



وغنت توكمه جي أغنيتها الجديدة "جارة وجار" خلال الأمسية لتكون للمرة الأولى على المسرح، ثم "قصة مدينة" لفرقة كلنا سوا، ليستقبل الجمهور بعدها شارة مسلسل الندم "قلبي علينا" لتوكمه جي والريماوي، يليها "نقّل فؤادك" التي أُطلقت من مسرح الأوبرا منذ عامين وأيضاً كانت من ألحان كارمن وبرنارد توكمه جي، والختام مع اللون الجزائري وأغنية "يارايح وين مسافر".



وفي ختام الحفل شكرت توكمه جي المايسترو أندريه معلولي وأوركسترا أورفيوس على مرافقتها على مدار يومين بحفليها، كما وجهت الشكر للشركات الراعية للحفل ، وهي شبكة شام تايمز الإعلامية، شركة أجنحة الشام للطيران، و صلاح العسلي للحلول إلكترونية، ، دار أزياء "منال عجاج"، وصالون Salaza Group.



يذكر أن كارمن توكمه جي تخرجت من المعهد العالي للموسيقا عام 2017