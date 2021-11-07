قيادي في “قسد” يفر إلى العراق وبحوزته نصف مليون دولار
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قيادي في “قسد” يفر إلى العراق وبحوزته نصف مليون دولار

أقدم قيادي في قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على سرقة نص مليون دولار وفر إلى إقليم كردستان في شمال العرق.

وقال موقع “الخابور” المحلي، إن القيادي المعروف باسم ” ريزان بيروزة” الملقب بــ “هفال جودي” وهو قيادي بارز في “ب ي د” هرب إلى شمال العراق وبحوزته مبلغ مالي يقدر بــ 500 ألف دولار أمريكي.

وأضاف الموقع، أن القيادي المذكور كان يتولى منص إداري كبير في معبر سيماليكا مع شمال العراق، ومن ثم تم نقله إلى مدينة رميلان ليصبح المسؤول العام في مركز “الأسايش” في البلدة.وكان نائب رئيس دائرة الطاقة والاتصالات في مجلس الرقة المدني التابع لـ”قسد” والملقب بـ “سربست”، هرب باتجاه الأراضي العراقية بعد سرقة مبلغ 354 ألف دولار أمريكي”.

وقالت مصادر، إن “المبلغ عبارة عن الأموال المودعة في خزينة مجلس الرقة المدني، والخاصة بإصلاح خطوط التوتر العالي لإيصال الكهرباء الى المدينة”.

 

 



وكالات