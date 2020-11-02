تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور
الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!

قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة

جددت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها استهداف قرى المدنيين في محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي بالقذائف المدفعية.

وذكرت وكالة “سانا” أن عدة قذائف مدفعية أطلقتها المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي سقطت في محيط عين عيسى في أقصى الريف الشمالي للرقة ما تسبب بأضرار مادية في المكان.

وبينت الوكالة أن القصف العنيف والمتكرر بالصواريخ والمدفعية للتجمعات السكانية من قبل قوات الاحتلال التركي يسبب حالة من الذعر والهلع بين المدنيين ويمنع الفلاحين من العمل في أرضهم ويهدف إلى تهجير الأهالي من قراهم وبلداتهم.
وأول أمس استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف المدفعية قرية الدبس ومحيط بلدة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وتعتدي قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها باستمرار على مناطق المدنيين في مناطق شمالي سورية، ما يخلف العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية، في حين يؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال ذلك إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.