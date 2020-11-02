قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة

جددت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها استهداف قرى المدنيين في محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي بالقذائف المدفعية.



وذكرت وكالة “سانا” أن عدة قذائف مدفعية أطلقتها المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي سقطت في محيط عين عيسى في أقصى الريف الشمالي للرقة ما تسبب بأضرار مادية في المكان.



وبينت الوكالة أن القصف العنيف والمتكرر بالصواريخ والمدفعية للتجمعات السكانية من قبل قوات الاحتلال التركي يسبب حالة من الذعر والهلع بين المدنيين ويمنع الفلاحين من العمل في أرضهم ويهدف إلى تهجير الأهالي من قراهم وبلداتهم.

وأول أمس استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف المدفعية قرية الدبس ومحيط بلدة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.



وتعتدي قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها باستمرار على مناطق المدنيين في مناطق شمالي سورية، ما يخلف العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية، في حين يؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال ذلك إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.