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قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره العراقي فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية ــ العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.
كذلك، سعى الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك «وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية».

بالتوازي، ذكرت وكالة «أنباء فارس» الإيرانية أن وزير الخارجية العراقي سيقوم بزيارة قريبة إلى طهران من أجل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحضور اجتماع أمني في بغداد، يحضره عدد من دول المنطقة بما فيها تركيا وسوريا. كما سلم محمد حسين نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعوة إلى الملك سلمان بشأن قمة "دول جوار العراق".