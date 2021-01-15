قطع التغذية عن بعض المناطق غداً نتيجة قيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة
أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق أنها ستقوم بإجراء صيانة عامة لمحطة تحويل الجلاء 66/20 ك.ف يوم السبت بتاريخ 16/1/2021 من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 12 ظهراً. وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية محطات التحويل 66/20 ك.ف في مدينة دمشق ومن ضمن خطة الصيانة الدورية لتلك المحطات في مدينة دمشق لعام 2021.
وسيتم قطع التغذية الكهربائية أثناء أعمال الصيانة عن المناطق التالية :
طريق مزة جبل – محيط الأرصاد الجوية – قسم من المزة 86 – محيط المشفى العسكري – محيط صالة الجلاء
الشيخ سعد - مزة فيلات شرقية – محيط الفرن الآلي – محيط جامع الأكرم – محيط مطار المزة – القصر العدلي – محيط بنك الدم - محيط الكتاب العربي – محيط مشفى الرازي – قسم من منطقة كفرسوسة – محيط مدرسة عين جالوت – محيط مسبح الشرق – قسم من أوتوستراد المزة – محيط مؤسسة الإسكان