قريبا إنتاج جرارات زراعية

قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا إن التعاون مع روسيا دخل مرحلة جديدة من خلال قطاع البحوث العلمية الخاصة بالأجنة الحيوانية، إلى جانب سلسلة من التفاهمات ومذكرات التعاون في مجالات تصنيع الجرارات والاختبارات الزراعية.



وأضاف قطنا: “طلبنا من الأصدقاء الروس مساعدتنا في تأمين التجهيزات والمخابر اللازمة لفحص المنتجات الزراعية القابلة للتصدير، بما يساهم في التحقق من أثر المبيدات الحشرية المتبقيه عليها، وتحديد الاصابات أو الأمراض الحشرية التي يمكن أن تكون قد لحقت بها”.



وحول السؤال عن مدى مرونة المؤسسات والشركات الروسية واستجابتها للمطالب السورية في ظل الحصار الغربي على التوريد والنقل، أكد قطنا أن روسيا دولة عظمى، وتتوفر لديها إمكانيات ضخمة، منوهاً في الوقت ذاته بـ “التجاوب الكبير من قبلها”.



وأشار وزير الزراعة إلى سعي الحكومة إلى دفع التعاون إلى مجالات استراتيجية أخرى، ومنها تأمين الآليات الزراعية وخاصة الجرارات الزراعية التي أصبح لدينا عجز في أعدادها نتيجة الحرب على سوريا، مؤكدا فقدان ما يقارب 35 ألف جرار زراعي.



وأضاف قطنا: “بحثنا مع الجانب الروسي إمكانية استثمار معمل الجرارات التابع لوزارة الصناعة، والذي يعد مركز تجميع، ما سيسهل على القطاع الزراعي الحصول على واحدة من احتياجاته الضرورية عبر توفير الجرارات لمزراعيه، وخاصة أن روسيا لديها خبرة عملاقة في هذا المجال، من خلال وجود معامل متخصصة في الجرارات الزراعية”.