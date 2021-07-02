قروض «النقد الدولي» للأردن

أعلن صندوق النقد الدولي، إتاحة تمويل «فوري» للأردن بمقدار 206 ملايين دولار، ضمن برنامج إقراض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار.



وقال الصندوق في بيان، أنه «أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيلات ممتدة، ‎ما يتيح للأردن 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «حوالي 206 ملايين دولار» على الفور».



وأضاف أنه «بالتمويل الجديد، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون دولار)، منذ بداية 2020».



كما أشار إلى أن «الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق ضروري لتمكين الأردن من التعامل مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصدمة فيروس كورونا، مع استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري».



وفي آذار 2020، وافق صندوق النقد على قرض ممتد للأردن بمقدار 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار 1.3 مليار دولار) على مدى 4 سنوات.