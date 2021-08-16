قائد القوات الأميركية في كابول التقى ممثلين عن "طالبان" في الدوحة

التقى قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال كينيث ماكينزي، مسؤولين في حركة "طالبان" أمس الأحد في الدوحة ليطلب منهم عدم مهاجمة مطار كابول، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لوكالة "فرانس برس".



وقال المسؤول الأميركي: "أؤكد المعلومات عن هذا الاجتماع في الدوحة"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، عن طبيعة الالتزامات التي حصل عليها المسؤول العسكري الأميركي من مسؤولي "طالبان".



وفي وقت سابق، قال ممثل حركة "طالبان" الأفغانية في قطر، محمد نعيم، إن "الحركة تريد علاقات حسنة مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة".



وأمس الأحد كشف المتحدث باسم حركة "طالبان" في الدوحة سهيل شاهين لشبكة "بي بي سي"، أن "عناصر الحركة يريدون تسلّم السلطة في أفغانستان عبر انتقال سلمي".



وعلّقت اليوم الإثنين إدارة مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، الرحلات التجارية "حتى إشعار آخر"، لإتاحة الفرصة للطيران المدني لنقل المسافرين المغادرين، حيث شهد المطار فوضى وإطلاق نار من القوات الأميركية، بعد أن اجتاح آلاف الأفغان المدرج في محاولة للهروب من البلاد، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه "تمّ تأمين محيط المطار. وأرسل الأميركيون 6000 جندي لإجلاء حوالي 30 ألف دبلوماسي أميركي ومدني أفغاني، تعاونوا مع الولايات المتحدة ويخشون من انتقام طالبان".



هذا وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، أنّ "الولايات المتحدة أتمت سحب قواتها من أفغانستان بنسبة تزيد على 95% في المئة".