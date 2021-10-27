الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية
تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان
رفع مرتقب لأسعار الكهرباء
"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية
احتجاجات في ريف حلب رفضاً للتهديد التركي بعملية عسكرية شمال سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
مسؤول عراقي: الاحتلال الأميركي يعرقل افتتاح معبر «الوليد- التنف»
وزارة التجارة تبيع أسطوانة الغاز من دون بطاقة ذكية ب 30000 ليرة

قائد الجيش السوداني يلتقي السفير السعودي لدى الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقى السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر.

وقالت القوات المسلحة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "البرهان التقى في مكتبه بن جعفر ظهر اليوم".

وأضافت أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة".

وتابعت أن بن جعفر أكد حرص بلاده على تحقيق الإستقرار بالسودان ودعمها  لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسية.