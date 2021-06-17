في أول تصريح بعد رحيله .. المعلول يهاجم فراس معلا

هاجم المدرب التونسي نبيل معلول، في أول تصريح صحفي له، بعد استقالته من تدريب المنتخب السوري لكرة القدم، الكابتن فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام.



ورد المعلول على تصريحات رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا قائلاً “أنا لا دخل لي في صراعات الاتحاد الرياضي العام والاتحاد السوري بكرة القدم، هو يريد إدخالي في تلك الصراعات، التي لاناقة لي فيها ولا جمل”.



واختار المعلول قناة “صدى البلد” المصرية، ليتحدث عن قراره بالرحيل عن منتخب سوريا، مستمرا بالوفاء لعادته بالحديث للاعلام المصري، عن كواليس الكرة السورية.



وقال معلول: “أبلغت الاتحاد السوري في شهر اذار برغبتي بالاستقالة، بسبب مرور سنة كاملة دون ان أقبض رواتبي، بسبب عقوبات قانون قيصر”.



وتابع معلول: “مطلع نيسان أصبحت في حل من تعاقدي مع اتحاد الكرة السوري، لكن استمريت حتى نهاية لقاء الصين مساء الثلاثاء 15 حزيران، احتراما لرغبة الاتحاد السوري بكرة القدم”.



وأكمل معلول: “من الصعب أن نكمل بدون رواتب، مر 15 شهر ولم نقبض، وأنا كان ممكن أن استمر، لكن كادري لايمكنه العمل دون رواتب، واتحاد كرة القدم معذور بهذا الأمر، لذا قررت الرحيل”.



وكان رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، انتقد أداء المنتخب في عهد المعلول، ومطالبته بمكافأة إضافية، فوق المكافأة الأساسية المنصوص عنها في عقده، عقب الانتصار على المالديف وغوام.



وقال معلا: “لا نبيل معلول ولا غيرو قادر يتضحك علينا، ليش بدو 4000يورو، كرمال الانتصار على فرق مستواها ضعيف كغوام والمالديف، خاصة انو حيحصل على مكافأة تقريب 80 ألف دولار بحسب عقدو”.



وناقض المعلول في تصريحه الأخير، كلامه السابق مع الإعلامي لطفي الأسطواني، الذي قال فيه أنه سيجلس مع اتحاد كرة القدم، بعد لقاء الصين، لبحث موضوع رواتبه وعقده، قبل اتخاذ القرار.



ومن خلال تصريحات معلول الأخيرة، تبين أن معلول كان يصرح تلك التصريحات، وهو أساسا مقرر للاستقالة منذ شهرين، وينتظر انتهاء لقاء الصين، للمغادرة رسميا.



وغاب المعلول عن العمل على أرض سوريا، معظم السنة والثلاث أشهر التي قضاها مع منتخبنا، فكان تحضير نسور قاسيون هزيلا، وخسر المنتخب فترة إعداد مهمة وطويلة، قبل انطلاق التصفيات الآسيوية.



وبحسب موقع “كوررة”، فإن النية تتجه نحو تعيين مدرب وطني للمنتخب، خلال عشرة أيام قادمة، للتحضير للتصفيات الحاسمة، المقرر إنطلاقها في أيلول.



يذكر أن استقالة المعلول في آذار لو تمت، كانت ستطيح بحقه بالحصول على 85 ألف يورو، ينص عليها عقده مع اتحاد كرة القدم، كمكافأة له على انتصاره على المالديف أو غوام، المتواضعتان كرويا، وهو البند الذي كشفه فراس معلا، لبرنامج المختار، نيسان الفائت.



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