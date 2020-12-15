فوائد الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والخس
تتميز الخضراوات الورقية الخضراء بفوائد غذائية متنوعة وعديدة وأهمها أنها غنية بالألياف والفيتامينات والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. وهذه المعادن والفيتامينات تقوي العظام والأسنان وتحميها.
تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء على:
* نسبة عالية من الفيتامين C وE اللذين يحافظان على صحة الجلد ويكافحان الشيخوخة المبكرة.
* حمض الفوليك الذي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفقدان الذاكرة. كما أنه يساعد في إنتاج السيروتونين الذي يُحسّن المزاج.
* مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض ومنها السرطانية وأمراض القلب.
و يُفضل تناول 2 إلى 3 حصص من الخضر الورقية الخضراء في الأسبوع وأهمها:
-1 السبانخ: يمكن تناول السبانخ بطرق مختلفة، نيئاً او مسلوقاً أو مطبوخاً. يحتوي كل 100 غرام منه على 19 سعرة حرارية فقط.
2-الخس: يعتبر الخس من الخضار الأساسية المتوافرة في أطباق السلطة، بخاصة اذا كان لونه داكناً. وكلّ 100 غرام منه يحتوي على 25 سعرة حرارية فقط.
3-السلق: يعتبر السلق أحد أنواع الخضار الورقية الخضراء المغذية والمفيدة. كلّ 100 غرام منه يحتوي على 18 سعرة حرارية فقط.
4- البروكولي: يشير باحثون إلى أن البروكولي مهم في مقاومة السرطان، وتؤكد الدراسات أنَّ تناول البروكولي 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. كلّ 100 غرام منه يحتوي على 33 سعرة حرارية فقط.
5- الكرنب: (Kale) يعتبر واحداً من أكثر الخضراوات كثافة بالعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة. يحتوي كلّ 100 غرام منه على 28 سعرة حرارية فقط.