فلاحو القنيطرة لم يزرعوا أراضيهم لعدم توافر المازوت!

اشتكى عدد كبير من فلاحي المحافظة عدم تمكنهم من فلاحة أراضيهم الزراعية والقيام بزراعتها بمحصول القمح بناء على توجيهات الوزارة والمعنيين بالمحافظة، لعدم توافر المازوت «المخصص للزراعة» في الجمعيات الفلاحية.



وذكر فلاحو خان أرنبة والقطاع الجنوبي الذين يعتمدون على زراعة المحاصيل الشتوية أن أجرة فلاحة الأرض ارتفعت كثيراً هذا الموسم حيث تتراوح أجرة فلاحة الدونم الواحد بين 6-8 آلاف ليرة ومبرر الارتفاع حسب شكوى الفلاحين ادعاء أصحاب الجرارات الزراعية شراء مادة المازوت من السوق السوداء.



وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة أحمد عيد أنه اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء سيتم تأمين مادة المحروقات للفلاحين وذلك بناء على البيانات المقدمة للمحافظة من اتحاد فلاحي القنيطرة والرابطة الفلاحية، موضحاً أن التأخير بتوزيع المازوت سببه تأخر الجمعيات والرابطة بتسليم كامل البيانات وتسليم جزء من البيانات الخاصة بالفلاحين.



وبيّن عيد أنه تم تحديد كمية 2 لتر لكل دونم من الأرض الزراعية من أجل الفلاحة والزراعة، لافتاً إلى تحديد أجور فلاحة الأرض من قبل لجنة مشكلة بمديرية الزراعة وذلك نظراً لورود شكاوى عديدة من الفلاحين حول تقاضي أصحاب الجرارات مبالغ كبيرة كأجرة فلاحة.





الوطن