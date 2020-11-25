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فضيحة تهز "أبل".. إليكم التفاصيل؟!

يواجه رئيس الأمن العالمي في شركة "أبل" الأمريكية اتهامات برشوة ضباط شرطة.وكشف مصدر صحفي،  أن "توماس موير" متهم بتقديم رشاوى على شكل 200 جهاز "آي باد" بقيمة 70 ألف دولار إلى ضابطي شرطة في ولاية كاليفورنيا، للحصول على تراخيص حمل أسلحة نارية مخفية، العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة "سانتا كلارا" إن هيئة محلفين كبرى وجهت الاتهام إلى الرجل البالغ من العمر 50 عاماً، والضابطين.

وأضاف أن «ضابطي الشرطة رفضا إصدار تراخيص الأسلحة المخفية لشركة أبل إلى أن وافق "موير" على منح الأجهزة لمكتب الشرطة».

وأوضح "إد سوانسون" محامي موير، أن موكله بريء، كما قالت شركة "أبل" إنها أجرت تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي مخالفات.

يذكر أن" موير" تقدم بطلب للحصول على تصاريح حمل أسلحة نارية لبعض أفراد الأمن في "أبل" بهدف حماية المسؤولين الكبار، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت عام 2018 في مقر شركة "يوتيوب" بوادي السليكون.

ويعتبر حمل الأسلحة النارية المخفية أمراً غير قانوني، بموجب قانون ولاية كاليفورنيا.