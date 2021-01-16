فرنسا: إغلاق 9 مساجد ضمن الحملة على "النزعة الانفصالية"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إغلاق 9 مساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.



وكتب الوزير على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني". وأضاف: "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".



وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من كانون الأول عن عمل واسع النطاق، وإجراءات مراقبة تستهدف 76 مسجداً.



من جانبها، قالت وكالة فرانس نقلاً عن مصادر في الوزارة إنّ إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 جاء على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة.



وكانت فرنسا بدأت إجراءات لمراقبة عمل المساجد الإسلامية على أرضيها، وذلك لمواجهة التطرف، كما تقول بيانات قصر الإليزيه.



ويوم الإثنين القادم سيقدم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضاً قانون مناهضة الانفصالية إلى النواب، لمناقشته قبل عرضه ضمن جلسة عامة في الأول من شباط القادم