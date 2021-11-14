غداً .. انطلاق خدمة التأمين الصحي “ الطلابي ”

يطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوم غد المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمة التأمين الصحي الطلابي التي تستهدف شريحة الطلاب في جامعات القطر كافة .



وتأتي هذه الخدمة بعد اتفاقية التعاون التي وقعت بين الاتحاد الوطني لطلبة سورية و ” السورية للتأمين ” بهدف تقديم خدمات التأمين الصحي للطلاب .



يذكر أن هذه الخدمة غير إلزامية وتستهدف الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد ، وذلك في إطار قانوني مدروس .



وذكر الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن الاطلاق يوم غد عند الواحدة ظهراً من مقر الاتحاد الوطني لطلبة سورية دمشق اوتوستراد المزة عبر بث مباشر سيكون على صفحة الاتحاد الرسمية .