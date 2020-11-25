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غانتس يرفض طلباً لنتنياهو بشأن السودان.. والخرطوم لا علم لها بالزيارة

أفادت صحيفة عبرية بأن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، رفض طلباً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن إشراك ضباط وشخصيات عسكرية في الوفد الإسرائيلي الذي انطلق أمس إلى السودان.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" جاء رفض غانتس بدعوى أنه طالما لا يوجد أي اتفاق أو اعتراف متبادل بين الطرفين، وبأن السودان لا زالت في القائمة السوداء الأمريكية للدول المؤيدة للإرهاب، فإنه ليس من الصحيح ضم أي عنصر من الجيش الإسرائيلي إلى الوفد للخرطوم.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء ليس لديه أي علم بزيارة وفد إسرائيلي إلى بلاده.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت، أمس الاثنين، أن وفداً إسرائيلياً يتوجه إلى السودان، بعد تعهد الطرفين بالعمل نحو تطبيع العلاقات، حيث تم الاتفاق بينهما في 23 تشرين الأول الماضي، على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين، موضحة أن مصادر معنية بالتخطيط، أفادت لها بأن هذه الزيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها لأسباب لوجستية.