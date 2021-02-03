غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية

شنَّ الطيران الحربي الروسي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 2 من شباط /فبراير غارات جوية في ريف إدلب، بعد يوم من التحليق في أجواء المنطقة القريبة من الحدود.



وأفادت مصادر اعلامية معارضة باستهداف الطائرات الروسية بثلاث غارات جوية محيط كفر عروق، وقورقونيا، وحربنوش، ومنطقة الشيخ بحر شمال غرب إدلب، بصواريخ شديدة الانفجار سمع دوي الانفجارات داخل الأراضي التركية.



جاء ذلك بعد يوم من تحليق الطيران الروسي في أجواء المنطقة القريبة من الحدود التركية.



وفي ريف إدلب الجنوبي قصفت قوات الجيش السوري بقذائف المدفعية الثقيلة من ساعات الصباح مواقع المسلحين في قرى الفطيرة, وكنصفرة, وبينين, تبعها قصف بالرشاشات الثقيلة استهدفت قرية البارة.





وكالات