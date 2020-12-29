علامات تدل على أنكم لا تتناولون الدهون الصحية

تتمتع الدهون الغذائية بسمعة سيئة، وذلك بسبب أنها تساعد في زيادة الوزن، ولكن على الرغم مما قد تكون سمعته، فإن تناول الدهون لا يجعلك سمينًا طالما أنك تتناولها باعتدال، في الواقع الدهون جزء أساسي من نظام غذائي متوازن، وتحتاج أجسامنا إلى الدهون الغذائية للعديد من العمليات البيولوجية المختلفة. يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الدهون إلى صعوبة عمل جسمك بالطريقة التي ينبغي أن يؤديها والتي تسبب في النهاية ظهور مشاكل صحية.



عدم القدرة على إنقاص الوزن



من خلال زيادة كمية الدهون التي تتناولها ، مع استهلاك كمية أقل من الكربوهيدرات ، قد تجد نفسك أكثر إشباعًا وتغذية على مدار اليوم، علاوة على ذلك ، اكتشفت أبحاث أن تناول الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) يؤدي بانتظام إلى ارتفاع معدل الأيض أثناء الراحة وحرق السعرات الحرارية بفعل النظام الغذائي.



الجوع المستمر





حاول إضافة القليل من الدهون الغذائية إلى طبقك وستلاحظ اختفاء آلام الجوع. ذلك لأن الدهون تحسن الشبع وتنظم الشهية. على وجه الخصوص ، تعتبر الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمشبعة أكثر إشباعًا من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة على الرغم من أن الحصول على مزيج جيد من الثلاثة مهم للصحة العامة.



طاقة منخفضة



عندما يتم تناول الدهون مع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات ، فإن الدهون تبطئ عملية هضم الكربوهيدرات التي يمكن أن تحسن حساسية الأنسولين وتحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.



البشرة الباهتة والجافة أو المتقشرة



تعتبر دهون أوميغا 3 وأوميغا 6 ذات أهمية خاصة وهي ضرورية لصحة أغشية خلايا الجلد وإنتاج الدهون، وهي جزء من حاجز الجلد الذي يحبس الماء ويحافظ على مظهر الشباب.مشاكل في الرؤية



يمكن أن تؤدي العديد من العناصر الغذائية إلى التقليل من مشاكل النظر، فالأوميغا 3 يساعد في علاج الجلوكوما و يقلل من مخاطر متلازمة العين الجافة.



نقص الفيتامينات



تعرف الفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك بالفيتامينات التي تذوب في الدهون لأنها تتطلب مصدرًا من الدهون الغذائية ليتم امتصاصها واستخدامها في الجسم، إنه سبب آخر لاستهلاك مصدر جيد للدهون في كل وجبة.



آلام المفاصل



قد يستفيد المصابون بالتهاب المفاصل أو حالات المفاصل المؤلمة الأخرى من بعض الدهون الصحية. هذه تساعد على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ، مما قد يخفف من التهاب المفاصل وآلام المفاصل الأخرى.



ضعف الذاكرة أو الوظيفة الإدراكية



الدهون الغذائية لا تحافظ على نحافتنا وشبعنا ونشاطنا فحسب بل إنها تحافظ على العقل أيضًا. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا ، لا سيما أن الدهون ضرورية لبناء أغشية خلايا الدماغ وإنشاء حاجز من العزل الدهني حول كل ألياف عصبية ، مما يساعد على انتقال الرسائل إلى الدماغ بسرعة أكبر، علاوة على ذلك ، فإن دهون أوميغا 3 عالية التركيز في الدماغ وهي ضرورية للتذكير والأداء العقلي.



الاكتئاب



عندما نظر العلماء إلى النظام الغذائي لما يقرب من 22000 نرويجي ، اكتشفوا أن أولئك الذين يتناولون بانتظام زيت كبد سمك القد (الغني بالأوميغا 3) كانوا أقل عرضة بنسبة 30 ٪ لأعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.





الغضب أو العداء



لإظهار مدى أهمية هذه الأحماض الدهنية الأساسية لصحتنا العقلية والعاطفية ، فقد ارتبط نقص أوميغا 3 بمستويات عالية من السلوك الاندفاعي والعداء والأفكار الساخرة والغضب لدى البالغين الأصحاء.





عدم التوازن الهرموني



يمكن أن تزيد الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون من خطر حدوث مشاكل في الدورة الشهرية وصعوبة الحمل. وجدت دراسة أجريت عام 2007 من قبل قسم التغذية وكلية هارفارد للصحة العامة أن تناول الكثير من منتجات الألبان قليلة الدسم قد يزيد من خطر الإصابة بالعقم بينما تناول منتجات الألبان عالية الدسم قد يقلل من هذا خطر.





مشاكل الأمعاء



يُعتقد أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والألياف مرتبطة ببيئة أمعاء صحية. هذا يمد كلا من القناة الهضمية والدماغ (اللذان يشتركان في اتصال وثيق) بالأحماض الدهنية الحيوية والعناصر الغذائية التي يحتاجونها لأداء جميع وظائفهم الضرورية.منخفض الكوليسترول





تحمي مستويات HDL الصحية من أمراض القلب ، بينما ثبت أن المستويات المنخفضة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.