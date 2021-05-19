عضو بـ«الكونغرس» تهاجم صفقة الأسلحة لـ«إسرائيل»

بعد موافقة واشنطن على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه الثاني، هاجمت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر هذه الصفقة، محذرة من تداعياتها، واعتبرت أنها ستكون ضوءاً أخضر للتصعيد من قبل إسرائيل.



وقالت عضو الكونغرس «يجب على الولايات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما تُرتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم منا».



وحذرت من أن هذه الصفقة ستُعتبر ضوء أخضر للتصعيد المستمر، وستقوض أي محاولات للتوسط في وقف إطلاق النار.



وأضافت عمر أن «العنف في إسرائيل وقطاع غزة يخرج عن السيطرة، وأن الزعيم الإسرائيلي اليميني المتطرف نتنياهو، مسؤول عما يقل عن 1505 ضحية في غزة، من بينهم 200 وفاة، 59 منهم أطفال».



وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد كشفت الاثنين الفائت أن «إدارة بايدن أبلغت الكونغرس في 5 أيار الجاري، موافقتها على بيع إسرائيل صواريخ دقيقة التوجيه، وتُعرف أيضاً باسم ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) بقيمة 735 مليون دولار.



من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بايدن على الصفقة، وقال إن واشنطن «تكتب التاريخ بيدين ملطختين بالدماء»، في إشارة إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 10أيار الجاري شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية.