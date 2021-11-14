عشرات القتلى والجرحى في مظاهرات السودان

قُتل خمسة متظاهرين وأصيب العشرات بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من جانب قوات الأمن أمس خلال احتجاجات ضد مجلس السيادة الجديد الذي شكله عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، حسبما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان.



وقالت اللجنة في بيان إن العديد من حالات الإصابة الحرجة تتلقى العلاج في المستشفيات بعد إصابتها بطلقات نارية، مشيرة الي وجود صعوبات في إيصال المصابين الى المستشفيات في ظل الاجراءات الأمنية المشددة.



واتهمت اللجنة قوات الأمن بقتل المتظاهرين خلال استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين في مدينتي الخرطوم وأم درمان.



وتأتي تلك المظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها تجمعات نقابية وأحزاب سياسية في السودان، للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بحكم مدني.