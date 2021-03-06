عرض أول تغريدة على “تويتر” للبيع

يسعى مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ورئيسه التنفيذي، جاك دورسي، إلى بيع أول تغريدة قام بمشاركتها على المنصة، من خلال تقنية تعرف بـ”NFT” (سلع رقمية).



وفي حال شراء هذه التغريدة التي كتبت قبل 15 عاما، فإن الشخص الذي سيشتريها سيحصل على شهادة تحقق منها، إلى جانب توقيع من رئيسها جاك دورسي، بحسب “سكاي نيوز”.



وقوبل عرض مؤسس “تويتر” بحماس واسع، وزاد المبلغ المعروض لأجل الشراء على نصف مليون دولار في فترة وجيزة.



والتدوينة المعروضة للبيع مقتضبة للغاية ولا تقول شيئا مذهلا، فهي مجرد إخبار يقول فيه دورسي “أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي”.



ويشبه هذا الأمر شراء توقيع، لأن هذا المحتوى الذي يتم شراؤه يظل متاحا أمام باقي مستخدمي الإنترنت، ولا يحصل الشخص المشتري على امتياز من ناحية التصرف.



يذكر أنه يتم عرض هذه السلع الرقمية للبيع والشراء على منصة تعرف بـ”فالوبلز”.



