عبد اللهيان خلال لقاءه مع بيدرسون: إيران ستواصل الدفاع عن سورية

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، خلال لقاءه مع المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان، أن العملية السياسية في سورية تسير بشكل جيد نسبياً.



ونقلت وكالة “خانه ملت” التابعة للبرلمان الإيراني أن عبد اللهيان، أكد لبيدرسون أن “بعض الجماعات الإرهابية الخطرة في سورية تحاول الخروج من القائمة السوداء للأمم المتحدة من خلال تغيير أسمائها”، مضيفاً أن “إيران ستواصل الدفاع بقوة عن سورية وأمن هذا البلد المهم في المنطقة”.



من جهته أكد بيدرسون أنه على دراية تامة بالوضع في المنطقة، مضيفاً “سنواصل جهودنا الدؤوبة لمساعدة سورية للنهوض من الأزمة”، لافتاً إلى أن “العملية السياسية في سورية تسير بشكل جيد نسبياً، لكن جو عدم الثقة بين الأطراف المختلفة في سورية لا يزال يعيق تقدمها”.



وأوضح بيدرسون أيضاً “نحن بحاجة إلى مساعدة جميع الأطراف والأحزاب والدول المجاورة والمنظمات الدولية للخروج من مأزق عدم تقدم العملية السياسية في سورية”، مشيراً إلى أن “الوضع الاقتصادي للشعب السوري يزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.



يشار إلى أن بيدرسون، بدأ يوم الخميس الفائت 19 تشرين الثاني، زيارته إلى موسكو ومنها انطلق إلى طهران لمناقشة مستجدات الملف السوري، لا سيما اللجنة الدستورية.