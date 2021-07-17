ظريف للأميركيين: رتّبوا منزلكم قبل رمي الطُّوب على الآخرين

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له عبر تويتر على التهم الأميركية لإيران بالتخطيط لاغتيال بعض الأفراد داخل الأراضي الأميركية.



وقال ظريف "مسلّحون عملاء للولايات المتحدة يخطّطون لاغتيال قادة فنزويلا وهاييتي، بينما تُخفي الإدارة الأميركية هذه العلاقة الإجرامية من خلال إلقاء تهم مضحكة على الآخرين (إيران) بعمليات خطف. قبل أن تتهموا الآخرين، راجعوا أنفسكم".



وأرفق التغريدة بعبارة: "رتّب منزلك قبل رمي الطُّوب على الآخرين".



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية حملّت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الحكومة الأميركية مسؤولة عواقب أيّ عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحالية، مؤكدة أن الاتهامات الأميركية لإيران مكرَّرة، ولا أساس لها من الصحة، ومفبرَكة من جانب البيت الأبيض.