طهران تعلن التوصل لنص واضح والتوافق على جميع الاختلافات الأساسية في محادثات فيينا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي التوصل إلى نص واضح في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين بلاده والقوى الكبرى مشيرا إلى الاتفاق على جميع الاختلافات الأساسية تقريباً.



وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم “إن المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا في البلاد” مشدداً على أن قرار التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية.



وأضاف ربيعي “قد تكون المرحلة المقبلة من محادثات فيينا هي الأخيرة ومسودة الاتفاق تحتاج إلى قرار سياسي من جميع الأطراف” مبيناً “ننتظر القرار السياسي الأمريكي فقط”.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أمس أن إيران لن تعود إلى التزاماتها حيال الاتفاق النووي ما لم يتم إلغاء كل إجراءات الحظر والتحقق من ذلك إضافة إلى ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مستقبلاً بعد عودتها إليه.



في سياق آخر أدان ربيعي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانتخابات الإيرانية مؤكداً أنها تدخل في شؤون إيران الداخلية ومخالفة للقوانين الدولية.

وقال ربيعي إن “الحكومة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على عملية الانتخابات في إيران”.



وكانت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران أظهرت فوز ابراهيم رئيسي بنسبة 61.95 بالمئة من أصوات الناخبين.