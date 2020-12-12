طهران تستدعي السفير التركي.. أردوغان قرأ أبياتاً «لا يعرف معناها»

استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران، على خلفية أبيات شعرية ألقاها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال حضوره، أمس، استعراضاً عسكرياً في العاصمة الأذربيجانية باكو.



وكان أردوغان قرأ أبياتاً شعرية تعبّر عن الأسف لـ«الفصل الإجباري» بين شطري نهر أرس، اللذين يقعان داخل أراضي أذربيجان وإيران، وذلك خلال حضوره الاستعراض العسكري مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.



وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: «تم إبلاغ السفير التركي احتجاج إيران الشديد، وتأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب الحكومة التركية بتوضيح فوري في هذا الصدد».



وأضاف خطيب زادة: «خلال هذا الاستدعاء، تم إبلاغ السفير التركي أنه قد ولَّى منذ سنوات، عهد المزاعم بالأراضي والإمبراطوريات المثيرة للحروب التوسعية».



وتابع المتحدث الإيراني: «تم التأكيد للسفير التركي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها، وكما يشهد تاريخها الحافل بالفخر، لن تقصّر بشأن أمنها القومي أدنى تقصير».



وكان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قال إن أردوغان قرأ أبياتاً شعرية «لا يعرف معناها».



وتابع في تغريدة: «أردوغان لم يقل إن الشعر الذي قرأه بالخطأ في باكو يرتبط بالفصل الإجباري لمناطق أرس الشمالية عن الأرض الأم، أي إيران».



كما تساءل ظريف: «ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟..لا أحد يمكنه الحديث عن عزيزتنا أذربيجان».



يشار إلى أن وصف «عزيزتنا أذربيجان» الذي أطلقه ظريف، يعني به ما يُعرف بأذربيجان الإيرانية التي تقع على الشطر الآخر لنهر أرس.