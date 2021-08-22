طبيب سوري: المتحور الهندي خطير على الشباب وقد يسبب الوفاة بالتجلطات

قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورنا الدكتور نبوغ العوا، ان هناك تباطؤ من قبل الفريق الحكومي بعودة فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورنا علما أن كل الدول المجاورة أعلنت النفير بسب انتشار المتحور الهندي بكثرة.



واضاف العوا لإذاعة ميلودي: دوماً نتأخر وننتظر تفاقم الإصابات حتى تُعلن الإجراءات ولا يتم الحديث عن االمشكلة إلا بعد تزايد الانتشار بصورة كبيرة.



هناك عدد كبير من إصابات كورنا وبعضها خطيرة ومع ذلك ما زال الناس مستهترون، حتى أن جزءاً كبيراً من السلك الطبي غير ملتزم بالإجراءات وكذلك الحكومة لا تقوم بالإجراءات اللازمة.



رفعنا توصيات الفريق الاستشاري مع أعداد الإصابات وخطورتها للفريق الحكومي المسؤول المعني باتخاذ القرارات علما أن التوصيات المطلوبة لم تتغير منذ ظهور الفيروس بسورية كالتباعد والكمامة والأراكيل.



اللقاح لا يمنع الإصابة لكن في حال حدثت تكون خفيفة ومع ذلك قد يكون الملقح المصاب ناقلا للعدوى للآخرين.



المتحور الهندي يصيب فئتي الشباب والكبار بنفس القوة وهو أسرع من سابقاته ويصيب الرئة بسرعة ويصيب 80 بالمئة من الناس حتى الملقحين كذلك، لكن بشكل أخف.



فئة الشباب تصاب بأعراض مختلفة من بينها الجلطات لا سيما المدخنين وحاملي الأمراض الصدرية كالربو.



فيروس كورنا يرفع نسبة الإصابة بالجلطات لا سيما عند الشباب وارتفاع نسب الوفيات بالتجلطات عند الشباب بشكل عام وليس بسبب كورنا فقط، هو لأن أوعية الشاب مختلفة عن أوعية المتقدم بالسن وتصيبه جلطة حادة وتستهدف الأوعية الرئيسية أما الكبير فتصيب الأوعية الفرعية لذا يكون هناك وقت لإنقاذه.



أخذ المميعات بشكل فردي قد يسبب نزيف ويؤدي للموت، بذلك لا يجوز أخذها دون وصفة طبية بغية تجنب الجلطة لأن هناك أكثر من 50 نوع والطبيب يصف النوع المناسب حسب وضع القلب والضغط وأوعية الدم.



كل اللقاحات لها نفس السوية تقريباً وتعطي أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة متقاربة تتراوح بين 92 -95 بالمئة لكن بعض الدول تسيس موضوع اللل&قاحات تفرض أنواع معينة على القادمين إليها لغايات تسويقية.