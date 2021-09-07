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ضبط مستودع لتهريب الدقيق التمويني في السويداء

كشف رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربيه بتصريح لـ"الوطن أون لاين" عن قيام دوريات حماية المستهلك بعد المراقبة و المتابعة  و بمساعدة الأهالي بضبط مستودع للدقيق التمويني معد للتهريب والبيع غير المشروع شرق الأرصاد الجوية بمدينة السويداء.

وبين طربيه أن ملكية المستودع تعود لأحد أصحاب الأفران الخاصة في المحافظة، حيث تم تنظيم الضبط اللازم و تسليم الكميات المصادرة من الدقيق و التي تتجاوز ٢ طن لدائرة المطاحن و إحالة الضبط للقضاء المختص بعد فرار صاحب المستودع.

 


الوطن أون لاين 