صياد يعثر على قطعة عنبر على الشاطئ سعرها أكثر من 3 مليون دولار

عثر صياد تايلندي على قطعة عنبر كبيرة، وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم، قذف بها الموج على الساحل.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عثور الصياد التايلندي على قطعة العنبر الضخمة، التي وجدها على الساحل معتقداً في البداية أنها صخرة لكنه اكتشف لاحقاً أنها قطعة عنبر ثمينة.



ووفق وسائل إعلامية، فإن وزن القطعة الذي عثر عليها الصياد “المحظوظ”، كما وصفته، يبلغ مئة كيلوغرام، ويقدر ثمنها بحوالي 3.2 ملايين دولار.



ويعتبر العنبر من الإفرازات التي تخرج من الحيتان، ويستخدم في صناعة أغلى أنواع العطور العالمية.