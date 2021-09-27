صلاحيات لمراقب التموين لتنظيم اي مخالفة يراها أو يسمع بها دون الحاجة لشكوى
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صلاحيات لمراقب التموين لتنظيم اي مخالفة يراها أو يسمع بها دون الحاجة لشكوى

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد مروان باغ عن إعداد تعليمات جديدة تعطي لمراقب التموين صلاحية تنظيم الضبط بأي مخالفة يراها أو يسمع بها ولو ما اشتكى المواطن وفي أي وقت كان.

 بين باغ أن أي بيع بسعر زائد عن النشرة الصادرة عن الوزارة بالنسبة للمواد التي تسعرها يتعرض المخالف إلى عقوبات ويتم تنظيم الضبط التمويني بحقه أصولاً بمجرد وجود أي شكوى عليه، لافتاً إلى أن تسعير المواد يتم بعد دراسة جميع تكاليف المادة، وأي مواد مسعرة بسعر زائد خارج النشرة يتم سحب عينة للدراسة السعرية، ويتم عرضها على لجنة الأسعار، وفي حال وجود فواتير بهذه المواد تتم ملاحقة المصدر بالتلاعب بالأسعار.

وبالنسبة لارتفاع أسعار مادة الفروج ضمن صالات السورية للتجارة من الأسبوع الماضي إلى اليوم أكثر من ألف ليرة بين باغ أن ذلك يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعلاف وأجور النقل والمازوت، ويتم حالياً إعداد تسعيرة بالتشارك مع الجهات المعنية. 

وبالنسبة لارتفاع أسعار القهوة أوضح باغ أن أسعار مادة القهوة ارتفعت عالمياً ولم تصدر نشرة رسمية بسعر القهوة بعد ولا يحق للتجار الخروج عن سعر النشرة الصادرة عن الوزارة.

 

 



الوطن