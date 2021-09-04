شياومي تفاجئ العالم .. لن تحتاج إلى شحن هذا الهاتف أبدًا ، إنه جنوني

ظهرت للتو أشياء أخرى من الأشياء المجنونة لـشياومي في شكل براءة اختراع. نشرت الشركة براءة اختراع مثيرة للاهتمام تظهر جهازًا يتظاهر بتجاوز الحاجة إلى الشاحن . حيث أن الهاتف بشحن بالطاقة الشمسية من خلال الألواح.



نعم ، مثل بعض السيارات أو المنازل. المفهوم مثير للاهتمام للغاية ، وعلى الرغم من أنه ليس جديدًا ، إلا أننا لم نر شيئًا مثله منذ سنوات .



الألواح الشمسية قادرة على امتصاص طاقة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية. يمكن تخزين هذه الطاقة أو استخدامها في نفس الوقت. ما تكشفه براءة اختراع شياومي هو هاتف ذكي يختوي على لوحة شمسية في الخلف. ليس هناك الكثير لنقوله ، إنه ببساطة: هاتف محمول بلوح شمسي صغير.





هدف شياومي بسيط: جعل الهاتف مدعومًا بالطاقة التي توفرها الشمس أو الضوء . من السابق لأوانه معرفة تفاصيل الحمولة أو سعة اللوحة ، لكنها فكرة رائعة جدا .



ما يمكن أن يحققه هو أن المستخدم يجب أن يمر عبر الشاحن مرات أقل بكثير. يمكن أن يشتمل الهاتف المحمول على بطارية داخلية يتم فيها تخزين طاقة اللوحة ، وإذا كان الأمر كذلك فالهاتف لن يكون في الحاجة إلى شحنه.



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