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شروط تفرضها دبي على المسافرين لدخول معرض إكسبو 2020

تقوم دبي بإعداد عدّتها والتجهيز لاستضافة معرض اكسبو 2020 العالمي، الذي تأجل افتتاحه عام بسبب فيروس كورونا، وذلك ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر ولمدة ستة أشهر. وتراهن من خلاله على استقطاب ملايين الزوّار.
 
وقد أعلن القائمون على معرض إكسبو 2020 أنّه يشترط على كلّ زائر تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لكوفيد 19 قبل أسبوعين من افتتاحه، وبالنسبة للزوّار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً عليهم تقديم إثبات تطعيم معتمد من حكوماتهم أو نتيجة فحص سلبية بشرط أن يكون الفحص قد أجري قبل 72 ساعة فقط من موعد الزيارة كأقصى حدّ.
 
ونقلاً عن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، المدير العام ل اكسبو 2020 قولها: "بتحديثنا متطلبات التطعيم والفحص، فإننا نتيح لجميع الزوار من أنحاء العالم عالما من فرص الاستكشاف والتعلُّم ، لكي نُمكّنهم من الاستمتاع بتجربة رائعة في أجواء آمنة تضمن لهم السلامة".
 
كما أضافت الهاشمي:" لقد وُضعت هذه الإجراءات المعززة والمسؤولة بعناية ونحن نتأهب لفتح أبوابنا أمام العالم".